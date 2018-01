VELP - Zaterdag 20 januari gaat de verkiezingscampagne van de Partij van de Arbeid Rheden van start. De aftrap vindt plaats in Velp rondom het winkelcentrum aan de President Kennedylaan. Tussen 13.00 en 14.30 kan men daar met de kandidaat-raadsleden in gesprek gaan. De PvdA wil graag van de inwoners horen wat er goed gaat en wat er beter kan in de gemeente Rheden. Ook wil de partij de Velpenaren graag informeren over de hoofdpunten van het verkiezingsprogramma Samen Werken, Wonen en Duurzaam.