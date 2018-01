Foto gezocht van Doesburgse Shermantank met een nissenhut

DOESBURG – Vestingstad Doesburg is op zoek naar een foto van de ingegraven Shermantank bij de brug, waarover een nissenhut is geplaatst. Het is initiatiefnemer Rob Verhoef nog niet gelukt hier beeld van te vinden, dus hij doet graag een beroep op lezers van Regiobode.

Bij Doesburg is vlak voor de Alexander Ver Huellbrug over de IJssel, voorheen de IJsselbrug Doesburg, een M4 Shermantank ingegraven, direct naast de weg bij de westelijke oprit van de brug. De tank werd ontdaan van rupsbanden, motor en geplaatst in het hiervoor gemaakte gat. Vervolgens werd de tank in beton gegoten. De tank is in 1956 ingegraven als onderdeel van de IJssellinie. Slechts de koepel van de tank is zichtbaar, vanuit deze koepel kon een machinegeweer bediend worden.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er vrij snel een nieuw spanningsveld, nu tussen de grootmachten Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Er kwam in Duitsland een muur te staan tussen de westelijke geallieerden en de Russen in het oostelijke door hen bevrijde deel van Duitsland. Het begin van de Koude Oorlog was geboren. Enorme legers van het Warchaupact stonden paraat achter het IJzeren Gordijn.

Die dreiging werd ook in Nederland gevoeld en men besloot de oude IJssellinie nieuw leven in te blazen. In ons land zou bij de uitbraak van het conflict gebruik gemaakt worden van de beproefde methode van een inundatie. Door het bouwen van stuwen in de Waal, de Rijn en de IJssel konden grote delen van het laag gelegen landschap onder water worden gezet. Dit om zo de vijand te stoppen of een tijdje tegen te houden. Met achtergebleven oorlogsmateriaal van de geallieerden werden langs de IJssel op strategische locaties mitrailleurkazematten gebouwd door Sherman tanks in te betonneren. Stuwlocaties en bruggen werden rondom beveiligd door een bataljon infanterie, met ondersteuning van lichte luchtdoelartillerie.

De koepel van de tank werd destijds aan het zicht onttrokken door een nissenhut op het plateau over de koepel te plaatsen. Dit soort hutten kwamen in de vijftiger en zestiger jaren veelvuldig voor in Gelderland en Overijssel. De hutten beschermden de koepels van de daaronder gelegen tanks tegen bijvoorbeeld weersinvloeden en vandalisme. De nissenhut in Doesburg is in de zeventiger jaren in verval geraakt en geruimd. Bijgaande foto is een voorbeeld van een verdwenen nissenhut.

Voor completering van ons erfgoed en de site www.vestingdoesburg.nl, onderwerp Koude Oorlog, zoekt Vestingstad Doesburg naar een foto van de M4 Shermantank met de nissenhut. Na het raadplegen van meerdere stad- regio- en militaire archieven is het niet gelukt de gewenste foto te vinden. Vandaar dat Vestingstad Doesburg een beroep doet op de lezer van Regiobode om ons te helpen zoeken naar deze foto. Mensen die in bezit zijn van de gewenste foto, kunnen contact opnemen met Henk IJbema, tel. 0313-471612 of henkijbema@outlook.com.