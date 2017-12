Voormalige school Olburgen behouden voor dorp

OLBURGEN - B en W van de gemeente Bronckhorst hebben besloten de voormalige basisschool in Olburgen te verkopen aan de Stichting Beheer en Behoud Schoolgebouw Olburgen. Het gebouw kan zo de functie van dorpshuis behouden.

Om de leefbaarheid in Olburgen te behouden, sloegen inwoners de handen ineen en kwamen met plannen om een ontmoetingsplek te creëren en te behouden voor de toekomst. Verantwoordelijk wethouder Arno Spekschoor: “We hebben gemerkt hoeveel energie in Olburgen aanwezig is, echt fantastisch!” In maart 2017 spraken B en W al de intentie uit om de voormalige school te verkopen aan de stichting. De gemeente en de stichting hebben nu overeenstemming bereikt over de inhoud van de koopovereenkomst.

De stichting koopt de school voor het symbolische bedrag van 1 euro. De stichting neemt de overdrachtskosten voor haar rekening. De stichting mag de school alleen gebruiken voor activiteiten ter ondersteuning van de exploitatie, dus niet voor commerciële activiteiten.