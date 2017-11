Prins Erik regeert in Drempt

DREMPT - De elfde van de elfde werd er in Drempt bij Carnavalsvereniging De Blauwe Snep de nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt, tijdens de jaarlijkse prinsenwissel. Ook de nieuwe jeugdprins voor het seizoen werd gepresenteerd.

De dag begon met de jaarlijkse seniorenmiddag onder leiding van de vorige prins en ’s avonds was het moment dan daar om de nieuwe prins of prinses bekend te maken. Om elf minuten over negen werd eerst de jeugdprins bekend gemaakt. Onder begeleiding van muziek kwam de jonge prins lopend op zijn handen het podium op. Prins Pieter regeert dit jaar samen met zijn adjudant Vinnie over de jeugdraad.

Om elf minuten over half tien was het tijd voor de prinsenwissel. De aankondiging werd gedaan door 'Meneer de Uil' en verschillende liedjes waaruit het publiek op kon maken om wie het moest gaan. Uiteindelijk sprong Prins Erik de Tweede uit een rieten kooi, begeleidt door zijn hofdames. Uiteraard heeft deze Prins ook een leus voor dit carnavalsseizoen: “Leef, alsof het je laatste dag is!” Prins Erik de Tweede staat er niet alleen voor, dit jaar, zijn jongste zoon Mark, tevens raadslid, staat hem bij als zijn adjudant. En de hofdames Kimberley en Anouk.

De Prins en het Sneppendorp werden verrast door een optreden van Peter Borkes, een groot idool van Prins Erik. Aan het einde van de avond werd er traditioneel afgesloten met het eieren bakken bij de nieuwe prins. Beide prinsen kunnen zich vast verheugen op een fantastisch nieuw carnavalsseizoen!