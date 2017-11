Meer Rozendaalse misdrijven opgehelderd

ROZENDAAL - Het aantal misdrijven in Rozendaal tot en met oktober van dit jaar, is nagenoeg gelijk aan vorig jaar en ligt lager dan de jaren daarvoor. Wel zijn er dertig procent meer misdrijven opgelost dan in 2017 (in totaal 11). Maar elk misdrijf is er natuurlijk één te veel, vindt wijkagent Jos Scholten, en dat geldt zeker voor de slachtoffers.



De teller van het aantal woninginbraken in Rozendaal staat dit jaar tot nu toe op 9 (3 geslaagde inbraken en 6 pogingen tot woninginbraak). Dat is er één minder dan vorig jaar om deze tijd. Er zijn 2 auto’s gestolen uit de gemeente, waarvan er eentje weer is teruggevonden. Diefstallen uit motorvoertuigen kwam 7 keer voor binnen de gemeentegrenzen.

Op zich goede cijfers, vindt Scholten. Maar de wijkagent is ook zo reëel om te erkennen dat die cijfers relatief zijn, zeker in een kleine gemeente als Rozendaal. “Als een groepje woninginbrekers in een nacht in Rozendaal op dievenpad gaat, dan ontstaat er maar zo een flinke percentuele stijging.”