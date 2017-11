Rhedens Seniorenorkest speelt op Kilders festival

RHEDEN - Het Rhedens Senioren Orkest heeft deelgenomen aan een muziekfestival speciaal voor seniorenorkesten, dat werd gehouden in Kilder. Ongeveer 200 muzikanten van vijf deelnemende orkesten uit de regio (de Huttenkamp uit Wijchen, de Liemers uit Groessen, de Vriendenkring uit Klarenbeek en het Rhedens Senioren Orkest (RSO) uit Rheden/De Steeg) namen deel, terwijl het Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap gastheer/organisator was.

Voor de muzikanten was het een groot genoegen om voor een volle zaal muziekliefhebbers op te treden. De orkesten ontvingen na afloop een rapportage van twee bekende juryleden: Jan Visser en Jan Nellenstijn, waarmee ze zeer content waren. En gezien de gezellige en feestelijke sfeer en de goede organisatie, hoopt iedereen dat dit festival een jaarlijks karakter krijgt.

Het RSO, met dirigent Rudy Böhmer, is nog op zoek naar klarinet- en trombonespelers die op woensdagochtend van 09.45 tot 11.45 uur zin hebben het orkest te komen versterken. Ze spelen in het Parkhuis, Parkweg 5 in De Steeg.