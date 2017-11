De petitie tegen de Megastal is 1609 keer getekend

ELLECOM - Het comité Hoezo Megastal? heeft een petitie gehouden tegen het plan voor de bouw van een Megastal in de Ellecomse Polder. 1609 Mensen hebben de petitie getekend waarmee ze aangeven tegen het plan voor de Megastal zijn, waarvan 378 uit Ellecom.

Op de laatste campagnedag alleen al hebben 258 inwoners van de gemeente Rheden hun handtekening gezet. "Met een stand op het Calunaplein in Dieren hebben we de petitie afgesloten. Als comité zijn we dan ook heel blij met dit grote aantal. En de steun die dit voor onze actie is om te voorkomen dat er een Megastal gebouwd gaat worden in onze mooie polder", aldus het comité.

Dinsdagavond heeft het comité, voorafgaand aan de informatieavond voor de raad, de kaarten aangeboden aan de burgermeester van Rheden, Petra van Wingerden. "We hopen dan ook dat de gemeenteraad, die 28 november een besluit gaat nemen, dit in haar overwegingen meeneemt." Gezien het aantal volwassenen ondertekenaar in het dorp is 378 een volgens de bezwaarmakers heel groot aantal waar niet zomaar aan voorbij gegaan kan worden.

Het Ellecomse comité werd bij haar publieksgerichte acties gesteund en geholpen door de plaatselijke afdeling van de SP.