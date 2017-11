KNVB cursus scheidsrechters-begeleider bij DVOV

VELP - Op Donderdag 23 november start de cursus scheidsrechters-begeleider van de KNVB, bij voetbalvereniging DVOV uit Velp. Scheidsrechters-coördinator Bas Kaptein (foto) licht de cursus toe: "Het doel van de cursus is dat mensen door de KNVB worden opgeleid tot gediplomeerd scheidsrechters-begeleider. Dit houdt in dat ze straks in staat zullen zijn mij te kunnen ondersteunen bij mijn taken en het plezier in het fluiten te bevorderen."

Ook dit is weer een specialisatie op het gebied van de verenigingsarbitrage, want ze zullen straks ook in staat zijn om beginnende scheidsrechters te begeleiden en te ondersteunen bij het fluiten van de voetbalwedstrijden.

Drie jaar geleden ontving DVOV uit handen van de KNVB de kwaliteitscertificering omtrent het professionele arbitrage beleid bij de vereniging, waarbij zichtbaarheid en kennis van de scheidsrechters centraal staat. Eén van de aangescherpte richtlijnen is het hebben van gediplomeerde scheidsrechters-begeleiders. Dit om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren.

Wat erg belangrijk is als zich nieuwe scheidsrechters aanmelden, is dat de begeleiding voor, tijdens en na hun wedstrijd gewoon goed is. Kaptein: "Door er veel aandacht aan te schenken hopen we dat het hoge niveau van de arbitrage gewaarborgd blijft en dat de nieuw op te leiden scheidsrechters er plezier in blijven houden om wedstrijden te blijven fluiten bij DVOV."

Namens DVOV zullen de volgende scheidsrechters worden opgeleid tot begeleider te weten: Morgan Franke, Dennis van Mierle, Harrie Haverkamp, Mila Gerritsen, Licio Vitofrancesco, Hans van Holland, Vincent Bouma en Bas Kaptein.

Zo is er altijd een begeleider vrij dat met hem of haar meegaat naar de wedstrijd.