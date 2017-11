APELDOORN - Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Apeldoorn, is Ben Bloem, raadslid van de ChristenUnie, geïnstalleerd als wethouder. Hiermee volgt hij Paul Blokhuis op, die benoemd is als staatssecretaris in het nieuwe kabinet.

De raadszetel van Bloem gaat naar Jarin van der Zande, die tijdens dezelfde raadsvergadering is ingezworen. Sinds 2010 heeft wethouder Bloem als hulpverlener onder dak- en thuislozen en mensen met schulden gewerkt.