Nieuwe gedichtenroute door Rozendaal

ROZENDAAL - Sinds kort is Rozendaal een wandelpad rijker. De stichting Dichter in Beeld heeft samen met enkele Rozendalers een gedichtenroute gerealiseerd, waarbij gedichten van Willem Barnard en diens zoon Benno centraal staan. De route is te vinden op de website van de gemeente.

Willem Barnard, die ook het pseudoniem Guillaume van der Graft gebruikte, was in de jaren zestig van de vorige eeuw dominee in Rozendaal. Vader en zoon Barnard zetten indertijd veel voetstappen in Rozendaal en lieten zich bij hun gedichten volop inspireren door de fraaie omgeving van Rozendaal. Net als overigens de dichter De Genestet heeft gedaan, die in de negentiende eeuw in Rozendaal woonde.



Voor de gedichten-route zijn in totaal zeven zuiltjes geplaatst met gedichten van vader en zoon Barnard. "De gedichtenroute is daarnaast een culturele verrijking voor ons dorp. Met behulp van deze zuiltjes in de openbare ruimte wordt op bescheiden schaal de aandacht gevestigd op deze Rozendaalse dichters. Wandelaars kunnen even stilstaan en het gedicht op hun laten inwerken. Om dan weer door te wandelen en hopelijk te beseffen dat Rozendaal veel moois heeft voortgebracht", aldus wethouder cultuur Anton Logemann.



Van de route wordt een foldertje gemaakt en is ook te vinden op de website van de gemeente.