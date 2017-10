Samenstellen gemeentegids Doesburg 2018 begonnen

DOESBURG - De gemeente Doesburg en uitgeverij Akse Media te Den Helder zijn gestart met de voorbereidingen van de nieuwe gemeentegids. Ook dit jaar is de gids weer een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over uw gemeente.

Zowel in de papieren versie als in onze gebruiksvriendelijke digitale gemeentegids vindt u informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven.



Instellingen en verenigingen met een redactionele vermelding worden weer benaderd om de juistheid van de gegevens te controleren. Indien u in de vorige editie een vermelding heeft, ontvangt u van ons een e-mail. Deze e-mail bevat een unieke, persoonlijke inlogcode waarmee u de gegevens op elk gewenst moment kunt wijzigen. Is er bij ons geen mailadres bekend, dan wordt er komende weken telefonisch contact met u opgenomen. Wilt u zelf een wijziging doorgeven of staat uw vereniging/ organisatie nog niet in de gids? Geef dit dan door via redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Doesburg) of bel (0223) 673 010.