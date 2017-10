Filatelie en mantelzorg

DOESBURG - Tijdens de reguliere avond van postzegelvereniging Phila Hanze, werden bestuur en alle leden aanwezig vorige week overvallen werden door de echtgenotes van de bestuursleden en burgemeester van de Meijs.

Het trio werd gefeliciteerd met het feit dat de voorzitter Jan de Ridt, penningmeester Emiel Bretz en secretaris Jan van Ushen binnen twee maanden alle drie 70 jaar werden. De Doesburgse burgemeester feliciteerde de drie heren en overhandigde allen een fraaie bos bloemen in de kleuren van Doesburg. Ook van hun echtgenotes van kregen ze een bos bloemen en voor iedereen was er een heerlijk stuk taart.

Nu is het misschien niet zo bijzonder dat bestuursleden 70 worden, maar wél het feit dat deze drie heren heel wat meer doen dan alleen een club besturen. Ook op het sociale vlak zijn ze namelijk druk met het zorgen dat leden die niet meer zo goed ter been zijn of geestelijk wat vergeetachtiger worden, bij de club te houden en hiervoor van alles regelen. Veel contact hebben ze ook met kinderen van deze mensen en/of verzorgingshuizen. Ze zorgen dat ze op tijd gehaald en gebracht worden en ga zo maar door. Dit alles was de aanleiding om de heren eens goed in het zonnetje te zetten. - foto: Hanny ten Dolle