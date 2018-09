Velp zet beste beentje voor

VELP - Velp liet zich afgelopen zaterdag van haar beste kant zien tijdens een buitengewoon gezellige tweede editie van Volop Velp. Op verschillende plekken in het dorp presenteerden verenigingen en organisaties zich aan het publiek. Bij de vele kraampjes waren demonstraties te zien en konden bezoekers alles te weten komen over de verschillende activiteiten in het dorp. Verschillende artiesten, zoals dit komische trio te paard, brachten de stemming er goed in. De ondernemers van Veelzijdig Velp hadden leuke acties, die door het winkelend publiek zeer op prijs werden gesteld. Mede dankzij het mooie weer, was het een prachtige en gezellige dag.

Foto: Marc Pluim