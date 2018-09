SPANKEREN - Honderd vrijwilligers staan op zaterdag 22 september klaar om de Kerkenmarkt in Spankeren een succes te maken. Deze tweejaarlijkse markt wordt georganiseerd door de protestantse kerk Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost. Van 10.00 tot 16.00 uur is de markt rondom de Petruskerk en Kerkhorst geopend.

Een belangrijk onderdeel is de rommelmarkt, waar de spullen van bruikbare kwaliteit gegroepeerd worden aangeboden. Ook worden er andere activiteiten georganiseerd. In de Kerkhorst staan kramen met galanterieën (servies en glaswerk) en huishoudelijke artikelen. In de Petruskerk worden boeken, CD’s, LP’s en, schilderijen verkocht. Op de kraam Grootmoeders tijd & nieuwe spullen kunnen de bezoekers van de markt antiek, curiosa of juist nieuwe spullen vinden. Op het plein voor de Kerkhorst staan een groen- en bloemenkraam, creatiefkraam, een ijskar en een echte oliebollenkraam. Het mooie grasveld achter de Kerkhorst biedt plaats aan de kledingkraam, kraam met speelgoed en elektrische apparaten. De opbrengst van de markt wordt deze keer besteed voor aanschaf van beeld-, licht- en geluidsapparatuur voor de Petruskerk en Kerkhorst te Spankeren en de Boskapel te Laag Soeren.