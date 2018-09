Jongdierendag Onze Liefhebberij Brummen

VOORSTONDEN - Dat de kleindierhouderij nog steeds levend is in Brummen en omstreken bewijst de vereniging Onze Liefhebberij nog jaarlijks. Op zaterdag 22 september houdt zij in samenwerking met Van der Bijl Diervoeders haar Jongdierendag.

Deze zaterdag worden de dieren, die zijn geboren in het afgelopen jaar, gekeurd door enkele keurmeesters. De keurmeesters beoordelen de kippen, konijnen, duiven en cavia’s op kwaliteit en geven de fokkers en bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen. De gekeurde dieren zijn tevens te bewonderen voor bezoekers.

Bezoekers krijgen ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met enkele leden van Onze Liefhebberij Brummen. Desgewenst kan er informatie verkregen worden over onder andere het houden en verzorgen van kleindieren, de kleindierensport en over de aanschaf van verschillende rassen. Tevens zijn er enkele mooie dieren te koop.

Bezoekers zijn welkom van 09.45 tot 15.00 uur. De Jongdierendag wordt gehouden bij Van der Bijl Diervoeders aan de Windheuvelstraat 11 te Voorstonden - Brummen.

Onze Liefhebberij Brummen

Het grootste deel van de leden van Onze Liefhebberij komt uit de gemeente Brummen, maar er komen ook veel leden uit de nabij gelegen plaatsen. De vereniging is niet alleen voor de serieuze fokkers, maar ook voor mensen die enkel voor hun plezier kleindieren houden. Tijdens de maandelijkse clubavonden worden de ins en outs van deze prachtige liefhebberij besproken. Regelmatig worden er gastsprekers uitgenodigd, waaronder dierenartsen en voedingsdeskundigen om de leden van informatie te voorzien.

Mensen die nieuwsgierig zijn geworden kunnen eens langskomen op een bijeenkomst. Deze zijn elke eerste maandag van de maand in Café Concordia in Brummen en beginnen om 20.00 uur.

www.onzeliefhebberijbrummen.nl

www.vanderbijldiervoeders.nl