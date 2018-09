Jubilerend echtpaar

VELP - Het echtpaar Smits - te Winkel uit Velp beleefde maandag 17 september een bijzondere dag. Het paar was maar liefst 65 jaar getrouwd. Voor die gelegenheid kwam burgemeester Carol van Eert op bezoek.



Dirk Smits (90) is geboren in Rotterdam, zijn vrouw Frederika Wilhelmina te Winkel (89) komt uit Winterswijk. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens een muziekavond in het militair tehuis in Den Haag, meneer Smits was militair en mevrouw Smits verpleegkundige. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren en inmiddels telt de familie vier kleinkinderen. Meneer Smits heeft van 1968 tot 1980 bij de gemeente Rheden gewerkt. Het echtpaar houdt zich graag bezig met fietsen, reizen, lezen en muziek. Meneer en mevrouw Smits zijn dankbaar dat ze samen in goede gezondheid in Velp mogen wonen.

Foto: Wencel Maresch