Emotionele fietstocht voor onderzoek naar kanker

EERBEEK – Ruim een week na terugkomst van de Tour for Life staat Roel Bakker uit Eerbeek nog steeds niet helemaal met beide benen op de grond. De amateurwielrenner volbracht een tocht van bijna 1400 kilometer om geld op te halen voor de Daniël den Hoed Stichting. “Het was fysiek zwaar, maar heeft emotioneel nog veel meer indruk op me gemaakt.”

Vanaf december was hij al aan het trainen om begin september deze toertocht te volbrengen. In acht dagen reed Roel van Italië naar Nederland. En dat was wel andere koek dan de toertochten die Roel voorheen fietste. “Ik maakte rondjes van maximaal 80 kilometer en moest gaan trainen op langere afstanden. Tijdens Tour for Life fietsten we dagelijks gemiddeld 150 kilometer.”

Flink trainen dus, maar ook actie voeren om geld in te zamelen voor de Daniël den Hoed Stichting, die zich inzet voor onderzoek naar kanker. “Je moet minimaal 2500 euro sponsorgeld meenemen om mee te mogen doen en dat werd volledig door mijn werkgever gesponsord. Daarnaast heb ik veel geld van vrienden en familie ontvangen en heeft een actie bij de Jumbo in Eerbeek veel opgeleverd: een mooi bedrag, maar ook mooie gesprekken met mensen die meer wilden weten over de actie en hun eigen verhaal deelden.”

Hoewel Roel in zijn eentje van start ging, verzamelde hij al gauw een aantal andere solorijders om zich heen. “Onderweg werden wij een team. Je eet en rijdt samen, deelt levensverhalen.” Hoewel de renners onderweg veel plezier hebben gemaakt en genoten van de tocht, verloren zij de reden van de Tour for Life geen moment uit het oog. “Het doel van de actie liep als een rode draad door elke dag. Ieder heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen reden om mee te doen. Ook ik heb in mijn familie met kanker te maken. De zus van mijn vriendin Joke heeft de strijd verloren en ook mijn zus wordt niet meer beter. De artsen geven haar nog een paar jaar, maar we blijven hoop houden dat er medicijnen worden gevonden die haar leven nog kunnen verlengen. Daarom staat het werk van de Daniël den Hoed Stichting ons ook zo na aan het hart.”

Het was een zware tocht. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Joke en dochter Astrid gingen mee als begeleiders. Zij zorgden ervoor dat de tent werd opgeruimd en ’s avonds weer neergezet, stonden juichend langs de route en regelden een koud biertje bij aankomst, maar waren er ook voor mentale steun als het even niet lekker ging. Roel: “Op een moment dat ik er mentaal doorheen zat, zei Joke tegen me: denk eraan dat jij het maar even zwaar hebt. Het einde is in zicht. Voor de mensen voor wie je het doet, is het niet ‘even’. Uiteindelijk werd dat mijn beste fietsdag, met ook nog eens de langste afstand.”

Na acht dagen fietsen bereikte de Tour for Life Rotterdam, waar de renners werden onthaald door familie en vrienden. “Ik vond het op dat moment vooral jammer dat het voorbij was. Tour for Life was meer dan een fietstocht, het verhaal erachter maakte het zo waardevol. De saamhorigheid binnen de groep was groot, niet alleen bij de renners, maar ook de hulptroepen er omheen.”

Uiteindelijk heeft Roel bijna 4900 euro opgehaald, een mooie bijdrage aan het totaal van ongeveer 627.000 euro dat deze editie van Tour for Life heeft opgebracht. Dit geld besteedt de Daniël den Hoed Stichting aan onderzoek naar kanker. Overigens reed ook een aantal artsen en onderzoekers mee, bevlogen mensen die ook zelf graag een bijdrage leveren aan het mogelijk maken van meer en op de persoon gericht onderzoek. Dat Tour for Life voor dit jaar is verreden, wil natuurlijk niet zeggen dat er geen donaties meer kunnen worden gedaan. Sponsoren kan nog steeds via www.tourforlife.nl.