GroenLinks Brummen zoekt mensen

BRUMMEN - GroenLinks doet komend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Brummen. Er zijn al verkennende bijeenkomsten geweest, er is een programma in de maak en de initiatiefnemers voelen de noodzaak van een groene/progressieve stem in de lokale politiek.

De initiatiefgroep bestaat uit Pouwel Inberg, Bert Garssen, Frans Bruning, Otto Koedijk, Henny Beelen en Gertie Sloetjes. Zij zijn op zoek naar versterking. Er moet campagne gevoerd worden, er zijn kandidaten nodig voor de gemeenteraad en er is allerlei organisatorisch werk te doen rondom de campagne en raadsondersteuning. Daarbij zijn zowel mensen nodig die graag politiek bedrijven als mensen die graag op de achtergrond regelen, plannen en organiseren.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan GroenLinks in de gemeente Brummen, kan contact opnemen via groenlinkseerbeekbrummen@gmail.com.