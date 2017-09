Denk mee over de uiterwaarden IJsselwaarden

DE STEEG - Op donderdagavond 21 september geven Rivierklimaatpark IJsselpoort en gemeente Rheden een werkatelier over de toekomst van de uiterwaarden. Experts gaan met inwoners in gesprek over de uiterwaarden tussen het splitsingspunt Rijn-IJssel en De Steeg.

In het voortraject dachten zij al na over waterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie, bedrijfsuitbreidingen, duurzame energie en scheepvaart. Op tekentafels kunnen mensen hun wensen en visies voor het gebied aangeven. Het atelier is van 17.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 3 in De Steeg. Geïnteresseerden kunnen zonder aanmelding binnenlopen. Meer informatie op www.rivierklimaatpark.nl.