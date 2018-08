Honderdveertig jaar Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor

DOESBURG - De zangers van het Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor maken zich op voor een groots jubileumconcert. In oktober wordt het honderdveertigjarig bestaan gevierd. Het koor kan volgens de zangers, net als de vele gebouwen in de stad, ook als monument worden gezien: een kunstmonument. "Als je de verslagen van de vele jubilea leest, zie je dat het koor door haar prestaties jarenlang op handen is gedragen door de ingezetenen van Doesburg."

Het Koninklijk Doesborgh's Mannenkoor is opgericht op 27 oktober 1878 op initiatief van B.L.M. Dellemijn, die zich in 1850 als edelsmid in de stad had gevestigd. Het koor bestond toen voornamelijk uit zangers van het RK Mannenkoor, die ook wel eens profane liederen wilden zingen. Het bleek een gouden greep en het koor heeft in de loop der jaren vele successen behaald. Zo wordt het Doesborgh's Mannenkoor al in 1881 genoemd na deelname aan het Nationale Zangersfeest, dat werd gehouden in het Paleis van Volksvlijt in Amsterdam. De Doesburgse zangers kregen een extra pluim van de jury.

In de jaren tot de Tweede Wereldoorlog waren er regelmatig concoursen voor mannenkoren, waar het Doesburgse koor graag aan meedeed. Het koor boekte veel successen, mede doordat er bijna altijd een uitstekend dirigent aan het hoofd stond. Het vaandel, dat in 1881 door de echtgenotes van de zangers was gemaakt en geschonken, kwam steeds voller met onderscheidingen.

Ook gezelligheid onder de leden speelde een grote rol. De grootste wens van het koor is bijna altijd geweest om een groter ledental te hebben en dat is helaas in de tegenwoordige tijd nog niet anders. Direct na de Tweede Wereldoorlog was de belangstelling groot en telde het koor ruim zeventig zangers. Onder leiding van Jos Besselink Sr. kwam het koor weer tot grote bloei en werd zelfs het predicaat Konlinklijk verkregen. Door de veranderende maatschappij, denk aan buitenlandse reizen en de komst van de televisie, stokte de aanwas van nieuwe leden en in 2010 waren er nog maar twaalf zangers over. Het bestuur besloot het koor stil te leggen, te laten slapen zogezegd.

Kort daarna werd vanuit Den Haag geïnformeerd of het koor nog functioneerde. Zo niet, dan zou het verleende predicaat Koninklijk komen te vervallen. In dezelfde tijd was het Regio Mannenkoor actief. Dit koor had zelfs een tweede afdeling: een shantykoor. De leden kwamen inderdaad uit de hele regio. Om het predicaat niet verloren te laten gaan, heeft het bestuur van het Doesborgh's Mannenkoor, mede op aanraden van de burgemeester die ook beschermheer was, contact gezocht met het bestuur van het Regio Mannenkoor. Voorgesteld werd om beide koren samen te voegen onder de naam van het Doesburgse koor.

In de jaarvergadering op 24 maart 2010 besloten de leden van het Regio Mannenkoor om lid te worden van het Koninklijk Doesborgh's Mannenkoor. In een extra ledenvergadering van het nieuwe koor op 26 mei 2010 trad het oude bestuur af en werd een nieuw bestuur benoemd. Bijgaande foto is net na de fusie genomen, in mei 2010.

Nu, acht jaar verder, bestaat het koor nog uit 35 leden. Ook bij het Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor slaat de vergrijzing toe en het koor blijft zoeken naar mannen die het zingen en de gezelligheid onderling willen leren kennen. Het honderdveertigjarig bestaan wordt in ieder geval groots gevierd met een concert op 20 oktober, in de Martinikerk in Doesburg. Jongerenkoor Dieren en Vocaal Notice verlenen hun medewerking aan dit concert. Wie alvast een kaartje wil bestellen, kan dit doen via secretariaat@kdmdoesburg.nl.