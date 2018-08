Linda Voskamp kampioen

TONDEN - Linda Voskamp Tonden is met haar Welsh pony Twickels Jolie Overall Driven Champion 2018 geworden op The Dragon Welsh Pony Show in Oldebroek. Linda deed hier mee in rubriek aangespannen rijden, die in deze Engelse show Driven heet. Deze rubriek won ze twee keer overduidelijk, wat haar de titel Overall Driver Champion 2018 opleverde.Het gaat goed met Linda. Vorige week is ze nog op de vierde plaats geëindigd op het districtskampioenschap van mendictrict oost. Daarmee kreeg ze een startbewijs voor het Nederlands Kampioenschap Mennen op 22 september te Ermelo. In de mencompetitie om de Achterhoek Bokaal, die deze zomer wordt gehouden, staat Linda tot nu toe als eerste. Linda benadrukt dat zij deze successen niet alleen behaalt: "Om mij heen heb ik een aantal lieve mensen die mij helpen, want verzorgen, trainen en wedstrijden rijden kun je niet alleen. Elk succes dat ik behaal is, is er ook één voor hen."