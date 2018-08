Middelste Molen zoekt vrijwilligers

LOENEN - Sinds begin dit jaar heeft papierfabriek en museum De Middelste Molen in Loenen een nieuw bezoekerscentrum. Dat leidt tot een forse toename van het aantal bezoekers. Daarom zoekt De Middelste Molen nieuwe vrijwilligers. Behalve aan gidsen is er ook behoefte aan technische mensen voor het onderhoud van de oude machines, aan papiermakers, baliemedewerkers en mensen die het onderhoud van de tuin verzorgen. De Middelste Molen is een ambachtelijke papierfabriek en museum, waar met behulp van zeer oude machines nog elke week papier wordt gemaakt. Er werken uitsluitend vrijwilligers. De inzet van de vrijwilligers varieert van een paar uur per maand tot twee dagen per week. Belangstellenden kunnen vrijblijvend contact opnemen met Gert van Harten via tel. 06 - 10968875.