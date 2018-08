Sanders maakt droom waar bij Vitesse

DIEREN – Elke jongen droomt er van, slechts een enkeling slaagt er in: profvoetballer worden. En of Milan Sanders ooit het eerste elftal van Vitesse haalt, is de vraag. Maar vast staat dat de 15-jarige Dierenaar in ieder geval zeer goed op weg is. Hij begint al aan zijn derde seizoen bij de Arnhemse profclub en speelt wekelijks tegen leeftijdgenoten van Ajax, Feijenoord, PSV en noem maar op. En hij werd ook al twee keer geselecteerd voor Oranje onder de veertien jaar.

Als je het hem vraagt erkent ook Milan direct dat hij nog een flinke en zware weg te gaan heeft. Maar hij straalt ook uit dat hij vastbesloten is zijn kans te grijpen. De weg naar het uiteindelijke doel, het eerste elftal van de Arnhemse profclub Vitesse, is lang en feitelijk een afvalrace. “Ieder jaar vallen er weer jongens af. Ik ben er nog steeds bij”, concludeert hij. In de voorbije seizoenen zag hij de ene na de andere afvallen. Van de groep van twintig spelers waarmee hij drie jaar geleden begon bij Vitesse, zijn er nog vijf over. Van zijn huidige team komt de helft van de spelers dagelijks vanuit het westen van het land naar het Arnhemse Papendal om te trainen. De concurrentie is moordend. Een betaald contract heeft Milan nog niet – dat mag pas vanaf je zestiende – maar al zijn onkosten worden al wel door de Arnhemse profclub betaald.

Op zijn vijfde begon Milan Sanders te voetballen bij Erica ’76, een aantal jaren geleden opgegaan in VV Dieren. Voetballen was en is zijn lust en zijn leven. Vader Norbert en opa Sanders trapten ook een aardig balletje, maar Milan bleek van een heel ander niveau. Na een wedstrijd van VV Dieren tegen leeftijdgenoten van De Graafschap, hadden de scouts, de talentenjagers van de profclubs, hem dan ook direct in de gaten. “Ik kon daarna kiezen uit De Graafschap, NEC, Go Ahead Eagles en Vitesse”, vertelt hij. “Ze wilden mij allemaal hebben. Ik heb voor Vitesse gekozen. Die hebben denk ik de beste jeugdopleiding van al die clubs.”

Dus stapt hij vijf keer in de week ’s middags in de trein naar Arnhem, voor de trainingen onder leiding van ex-prof Tim Cornelissen. “Ik zit op Het Rhedens in Dieren, maar ik mag van school iedere dag op tijd weg. Sommige opdrachten voor school doe ik op een ander tijdstip.” Want niet alleen zijn ouders, maar ook bij Vitesse vinden ze het belangrijk dat hun jeugdspelers blijven leren en school afmaken. “Ik wil mijn hele leven al profvoetballer worden en daar wil ik alles voor doen, maar ik weet ook dat de kans om het niet te halen ook bestaat en dan wil ik wel een opleiding gedaan hebben”, legt hij uit, al kun je aan hem merken dat hij dat zelf als een doemscenario ziet.

Nadat Milan aanvankelijk in de spits speelde, werd hij in een wedstrijd tegen Ajax een keer als rechtsback ingezet. “En dat ging erg goed, dus ik speel sindsdien als verdediger.” Hij is razendsnel en dat is een grote kwaliteit als verdediger. En hij heeft het geluk dat Tim Cornelissen nu zijn trainer is, want die was bij clubs als Anderlecht, FC Utrecht, FC Twente en Vitesse zelf een gewaardeerde verdediger. Milan kan dan ook veel van hem leren. “De trainingen zijn bij Vitesse heel anders dan vroeger bij VV Dieren. Het gaat bij Vitesse veel meer om tactisch spelen. Je leert slim in het veld te zijn en van veel trainen wordt je natuurlijk ook veel beter.”

Thuis ziet vader Norbert er op toe dat zijn zoon de schema’s voor oefeningen nauwgezet volgt. “Vitesse betaalt alle onkosten, dan mogen ze verwachten dat Milan thuis ook zijn trainingsschema volgt. Dat houd ik hem ook voor. Maar verder bemoei ik mij er zo weinig mogelijk mee.”

Op school zijn sommige klasgenoten trouwens wel een beetje jaloers op Milan, ze willen allemaal wel profvoetballer worden. “Maar ze gunnen het me allemaal ook wel”, zegt hij. En wat ook leuk is; op straat wordt hij soms herkend door mensen. “En mijn zus is ineens ‘het zusje van…’ Dat is ook wel leuk.”

En tot slot volgt er nog een ontboezeming van het jeugdige Dierense voetbaltalent. Zijn ultieme droom is namelijk niet het voetballen in de hoofdmacht van Vitesse, maar een plek in het eerste van Feijenoord. “Dat is mijn hele leven al mijn favoriete club!” En zijn favoriete voetballer en grote voorbeeld is dan ook geen verrassing. “Dat is Rick Karsdorp. Die speelde eerst drie jaar bij Feijenoord en nu bij AS Roma.”

Foto: De 15-jarige Milan Sanders uit Dieren in het shirt van Vitesse in actie tegen Feijenoord

foto: Edwin van Haveren