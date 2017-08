Doesburger gewond bij vechtpartij

DOESBURG - Bij een vechtpartij woensdagavond in Doesburg, is een 23-jarige man uit die plaats gewond geraakt. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich aan zijn verwondingen te laten behandelen. De vermoedelijke dader is bij de politie bekend, maar nog niet aangehouden.

De vechtpartij werd omstreeks 22.10 uur bij de politie gemeld en deed zich voor nabij de skatebaan van 0313 aan De Linie in Doesburg. Naast het slachtoffer trof de politie nog een aantal omstanders en getuigen. Uit hun relaas bleek dat het slachtoffer het kort daarvoor aan de stok kreeg met een bekende. Een woordenwisseling draaide uit op een handgemeen, waarbij de 23-jarige verwondingen opliep. Wat de precieze aanleiding tot de vechtpartij was en wat er precies is gebeurd wordt nog nader onderzocht.