Bijzondere uitvaart

DIEREN / DOESBURG - Een opmerkelijke uitvaart, dinsdag 15 augustus. Victor Zhurbyn (54) uit Doesburg werd vanuit zijn woonplaats met een sloep overgebracht naar de Veerstoep in Dieren. Daar werd zijn door enkele vrienden getimmerde zeemanskist overgeplaatst op het zijspan van een motorfiets, waarna hij, begeleid door leden van motorclub Tramps, werd overgebracht naar het crematorium in Dieren. In de uitvaart na zijn zelfverkozen dood op 10 augustus, kwam op zijn laatste tocht zijn hele leven in symboliek bij elkaar: de zeevaart, muziek, de Harley, kickboksen en de steun van vele vrienden. - foto: Wencel Maresch