G-Voetballers Loenermark hervatten training

LOENEN – De G-Voetballers van vv Loenermark hervatten de training op vrijdag 25 augustus. Zij trainen van 18.30 tot 19.30 uur. Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf ongeveer 6 jaar kan voetballen bij vv Loenermark. Er is geen boven-leeftijdsgrens.



Voor deze voetballers heeft de KNVB competities met aangepast voetbal. Dit noemt de KNVB G-Voetbal. Dat zijn speciale competities, zodat écht iedereen kan voetballen.

VV Loenermark ziet graag meer voetballers met een beperking aansluiten, zowel bij de jeugd als bij de senioren, en hopen dat ook zij vooral veel plezier beleven aan het voetballen bij hun leuke en sportieve voetbalvereniging. Voor vragen over G-Voetbal bij vv Loenermark kan men een email sturen naar g-voetbal@vvloenermark.nl. Of gewoon even langskomen bij de training.