HUMMELO - 'De Jonges van de Spalderkamp' is de titel van het stuk dat Stichting Openluchtspel Hummelo op de 'planken' bracht. Planken is in dit geval de locatie van boerderij de Melkeri-j, waar het erf omgetoverd was in een decor voor het prachtige stuk en waarbij de naam van de boerderij voor drie dagen Spalderkamp werd.

Het stuk ‘De Jonges van de Spalderkamp’, geschreven door Gerrit Voskes, speelt in de jaren ‘80 en vertelt het verhaal van een gezin waarbij moeder met drie zonen op de boerderij woont. Het gezin heeft naast de boerderij ook een loonbedrijf, maar de drie zonen zijn bovenal druk met hobby’s, waardoor de boerderij met loonbedrijf niet altijd op plek één staan.

Zendamateur zijn was in die jaren de hobby van vele jongens en zo ook van de drie van Spalderkamp. Natuurlijk is ook de politie hen weer op het spoor, zodat de zendmast razendsnel naar beneden moet. Maar ook de twee dames die het huisje op het erf hebben gehuurd en op hun manier artistiek bezig zijn, brengen leven in de brouwerij.

Natuurlijk waren er weer hilarische verwikkelingen en de tractoren en auto’s raceten langs het publiek. Zelfs een originele SRV wagen kwam voorbij. De jongens hebben een auto die heel erg doet denken aan de bekende serie The Dukes of Hazard, ook met een grote 01 op de zijkant en als zij aan kwamen rijden spatte het grind in het rond. Een fantastisch stuk, zoals iedereen dat ook van deze groep gewend is. - foto: Hanny ten Dolle