Zelf plukken

LAAG-SOEREN - Het is gladiolentijd en daar maken ze bij Challagladiolen in Laag-Soeren altijd een feest van. En je mag er zelf je boeket bij elkaar plukken. Hartstikke leuk en er is keuze genoeg.

De bloemen die voor immer synoniem zullen zijn met de intocht van de Nijmeegse wandelvierdaagse, staan natuurlijk ook op andere momenten mooi op de vaas. Maar de gladiool speelt in de totale Nederlandse bloemenmarkt slechts een marginale rol. Ze worden weinig geteeld en weinig verkocht. Tulpen, rozen, chrysanten en lelies stijgen wat dat betreft ver boven alles uit. Dat maakt het gladiolenfestival in Laag-Soeren op zich al bijzonder, want zo vaak zie je dus geen velden vol van de soms wel een meter hoge bloemen. Tijdens het Soerense Gladiolenfestival staat de bloem in alles centraal en dan niet alleen het plukken. Er zijn educatieve activiteiten voor kinderen, worden dia-lezingen gegeven, rondleidingen er is een theetuin. En voor wie het gemist heeft; ook komend weekend is de kwekerij aan de Jut van Breukelerwaardlaan 6 in Laag-Soeren van 11.00 tot 17.00 uur nog geopend voor het publiek. - foto: Han Uenk