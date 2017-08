Hou je vakantiegevoel vast met schilderij

DOESBURG - De scholen gaan weer beginnen. Dat betekent voor veel ouders, opa's en oma's dat het gewone patroon van opstaan, ontbijten, de kinderen naar school weer de norm is. Maar je zou zo graag de ontspanning van de afgelopen weken willen vasthouden.

Meer tijd voor jezelf, rust in de e-mailbox en ruimte in je hoofd. Wat helpt om dit vakantie gevoel langer vast te houden? Bewezen is dat een hobby die je volledig in beslag neemt je helpt te ontspannen. In de schilderschool in Doesburg horen ze regelmatig: "Dit is het moment waar ik even aan niets anders denk". Bij schilderen en tekenen is bekend dat het je volledige positieve aandacht vraagt en maakt dat je even er helemaal uit bent.

De teken- en schildergroepen starten vanaf maandag 18 september in blokken van vier weken. Er zijn mogelijkheden voor les op maat, portret-en modeltekenen en schilderen. Nieuw dit seizoen is een unieke groep ‘Terug naar Toen'. In deze laatste groep zijn oude zwart wit foto's uit je eigen geschiedenis het vertrekpunt. Deze foto's gaan ze overzetten op hout en verder bewerken met acrylverf en pastelkrijt.

www.schilderschool.nl, tel.: 0313-438470