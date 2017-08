Frits Buurkes en Joop Orth zijn Vrijwilligers van de Maand

DOESBURG - Als u op bezoek gaat in de Museumtuin ’t Olde Ras; grote kans dat u een van beide mannen tegen het lijf loopt: Joop (75 ) en Frits (69). Twee gebruinde koppen van het vele buiten zijn, schrijft Mariette Wiegerinck in haar maandelijkse bijdrage over de Doesburgse vrijwilligers.



Frits (links op de foto) werkt al 23 jaar in de tuin. Ten tijde van Bennie Giesen alleen op woensdag-, donderdag- en zaterdagmorgen. Maar sinds de tuin in maart 2014 in handen is van Tessa Brouwer en Arno Aalderink, hele dagen… genietend van het grasmaaien, van het ‘rondkarren’ op de trekker, van bomen snoeien, bomen planten, bomen verkopen, plukken, enzovoort. Tenslotte is er altijd van alles te doen in een boomgaard. Maar het allerleukst vindt hij toch het grasmaaien op de trekker en het verkopen van bomen! Oh ja en het eten van sterappeltjes!

Joop (rechts) is de ‘chef werkplaats’ van ’t Olde Ras. Al ruim 16 jaar komt hij elke woensdag- en donderdagmorgen naar de tuin. Hij schuurt, verft, repareert machines, last en maakt weer héél wat stuk is. Toch hij staat niet alleen met beide benen op de grond. Zodra de kersenpluk nadert, zit hij als eerste in de hoogste boom en dan hoor je hem voorlopig niet meer. Hij is een echte klauteraar. Gelukkig komt hij volop aan zijn trekken in deze museum-fruit-tuin.

De tuin heeft naast 850 soorten appelbomen en 600 soorten perenbomen, kersen, pruimen, moerbeien en heel veel meer vruchtbomen en – struiken. Maar als meest bijzondere de Glorie van Doesburg, de Juttepeer, Doesburgs’ Schone en de Rabau, misschien wel de enige in Nederland! Gaat dat zien en als vrijwilliger aan de slag gaan kan natuurlijk ook! Joop en Frits kunnen je vertellen hoe heerlijk het is hele dagen buiten in de natuur te zijn! Kijk vooral op http://www.tolderas.nl/

Ook zijn er volop mogelijkheden om je talenten in te zetten bij ander vrijwilligerswerk; kijk maar op: www.buurtacademiedoesburg.nl.