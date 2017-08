Oranjefeesten Empe weer heerlijk volksfeest

EMPE - In het dorp Empe werden weer de Oranjefeesten gehouden. En die kenden weer een succesvol verloop. Op vrijdag werden de Oranjefeesten afgetrapt met de befaamde survivaltocht voor de kinderen. Die verschenen met veel goede zin en in sportieve outfits aan de start, om zich te wagen aan het uitdagende parcours in het schoolbos van Empe.

Ze schreven zich in zo snel ze konden in en konden niet wachten met het daadwerkelijk starten van de wedstrijd.



Bij de jeugd werden Emma Slijkhuis, Suus Peters, Sam Oosterwijk en Karlijn Reinders eerste. In de categorie groep 7/8 werd Ian de Jager eerste, de groep van Niek Eggink en Serdar tweede en Guus Nieuwenhuis en Tess Kleverwal werden derde. In de categorie van groep 5/6 werden Tom van de Brink en Janniek van de Brink eerste. Op de tweede plek zijn Henke Verwaayen en Luuk Buis geëindigd en derde werden Jelle van Reen en Tim de Kruijf.



In de categorie groep 3/4 zijn Sem deWinkel, Lars Buis, Daniël Pelen, Rick Stegerman en Kas Stegerman als eerste geëindigd. Zij werden gevolgd door Mark en Bjorn Kruitbos op de tweede plek en op de derde plek eindigde Timo Hofman, Pavel Udink en Puck Sarink.



Bij de categorie groep 1/2 zijn Quincy Berenpas en Bas Ilbrink als eerste geëindigd. Mila Weerdestein , Luuk Groothuis en Ties Groothuis werden tweede en op de derde plek eindigde Ries Wesselink en Daan Harms.

De kinderen kwamen allemaal druipnat en soms onder het groene kroos van het water over de finish. Daar stond een glas drinken op ze te wachten. Alle deelnemende kinderen kregen na afloop allemaal een prijs en stonden wederom allemaal geduldig te wachten totdat ze aan de beurt waren.

’s Avonds werd de feestavond druk bezocht door een groot aantal enthousiaste feestgangers uit Empe en omgeving. De doldwaze band Kroepin speelde alle soorten muziek samen met DJ Remco werd er een erg leuk en gevarieerd programma neergezet.

Op zaterdagochtend liepen 143 fanatieke Empenaren al weer op tijd naar het feestterrein om zich in te schrijven voor het vogelschieten. Schutterskoning is uiteindelijk Wim Ruegebrink geworden. En partner Thea werd uiteraard Koningin (foto). Het bijzondere hiervan is dat dit de tweede keer is voor Wim, want hij werd op zijn 18e ook al eens koning!



Het ei werd er door Gerrit Schurink af geschoten, de rechter vleugel door Freddy Peters, linker vleugel door Jan Bolink, de staart door Jeroen Stegerman en de kop (verloot) door Marion Albers.

Koningin bij de jeugd werd, Inka Woestenenk, die Niek de Haan als koning verkoos. De staart werd er door Tara Kok afgeschoten, de kop door Jochem Slijkhuis, de rechtervleugel door Emma Slijkhuis en de linkervleugel door Bas van Rooij.

Nadien werd nog door veel bezoekers meegedaan aan het voetbaldart-toernooi. Het spelletje leek makkelijker dan het was. ‘s Avonds werd met het optredens Bandje Speciaal en DJ Christo het dak er af gespeeld.

Na de huldigingen werden de aftredende bestuursleden Marion Albers en Gerdien Klaasen in het zonnetje gezet met een bloemetje. Zij hebben jarenlang in het bestuur gezeten .

De Oranjevereniging Empe kijkt terug op een prachtig weekend.