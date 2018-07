Weggeefwinkel 4Noppes houdt drie weken vakantie

DIEREN - Weggeefwinkel 4Noppes in Dieren heeft deze zomer drie weken vakantiesluiting. Op zaterdag 21 juli, 28 juli en 4 augustus is de winkel gesloten. Bezoekers kunnen die weken geen spullen uitzoeken of komen brengen. Inbreng van artikelen is alleen mogelijk op afspraak via tel. 06 - 44881557 of het digitale prikbord op de website. Vanaf zaterdag 11 augustus is 4Noppes weer iedere zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur geopend op de Van der Duyn van Maasdamstraat 47 in Dieren.

Het afgelopen jaar heeft het team van vrijwilligers van 4Noppes voor en achter de schermen weer hard gewerkt. Elke zaterdag stonden zij klaar om veel mooie spullen te ‘redden’ en soms zelfs te repareren. Ook buiten de openingstijden is er veel werk verzet om dit mogelijk te maken. Een paar weken vakantie is dan ook welkom.

4Noppes is het afgelopen jaar goed bezocht, met gemiddeld zo’n 55 bezoekers per zaterdag. Op de drukst bezochte zaterdag zijn er zelfs 77 mensen langs gekomen. Veel leuke, mooie en nuttige spullen werden binnengebracht en vonden snel een nieuwe eigenaar. De inbrenger en nieuwe eigenaar kwamen hierbij vaak met elkaar in contact, met blije reacties over en weer en bijzondere ontmoetingen als resultaat. Want dat is 4Noppes: een winkel zonder kassa. Daarnaast staat er ook altijd een kopje koffie of thee klaar en is er de ruimte voor een praatje.



www.4noppes.nl