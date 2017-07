Zie de nieuwe Federer in Velp

VELP - Op maandag 17 juli start het hoofdtoernooi van de Windmill Cup. Bij dit tennistoernooi voor jeugd t/m 14 jaar doen de beste spelers uit de hele wereld mee. Ploegen uit Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië hebben zich ingeschreven en arriveren in de loop van deze week. Het is volgens toernooidirecteur Dorien Everaars de laatste keer dat het toernooi in Velp wordt gehouden, dus ook de laatste kans om de Federer van de toekomst nu al te zien.

Veel spelers komen uit Europa en natuurlijk doen ook de beste uit Nederland (en Gelderland) mee. Van de huidige topspelers heeft het grootste gedeelte meegedaan aan de Windmill Cup in hun jeugd. De winnares van Roland Garros bijvoorbeeld, Jelena Ostapenko uit Letland en Kei Nishikori uit Japan kunnen we ons nog goed herinneren. Maar ook Roger Federer speelde het toernooi in zijn jeugdjaren.

Het tennis bij Beekhuizen in Velp is dus bij de Windmill Cup van uitzonderlijk hoog niveau en de kans is groot dat je de toekomstige nummer 1 ontmoet. Naast dit toernooi is er gelijktijdig ook een toernooi voor rolstoeltennissers t/m 18 jaar. Ook in deze categorie zijn de toppers aanwezig. Kijken is natuurlijk fantastisch en voor iedereen bereikbaar want de toegang is vrij. Maar meedoen kan ook! Niet aan het toernooi maar wel aan een of meer evenementen die worden georganiseerd. Zo is op dinsdag 18 juli de Ladies Day. Hieraan kunnen 18+ dames meedoen. Er zijn dan sportieve clinics, een artistieke lunch, stoelmassage voor de liefhebber en nog veel meer. Opgeven hiervoor is noodzakelijk en de informatie hierover is te vinden op www.windmillcup.com/programma.

Woensdagmiddag 19 juli is speciaal voor de jeugd tot een jaar of 14. Vanaf 14 uur zijn er allerlei activiteiten gepland en voor de deelnemers zijn er na afloop heerlijke poffertjes. Je hoeft je hiervoor niet op te geven en het kost niets om mee te doen. Mocht je eens willen proberen te tennissen in een rolstoel, kan dat op vrijdagmiddag 21 juli. Op de website staan nog veel meer activiteiten en je vindt er ook alle informatie over het toernooi. Op de fiets komen als je in de buurt woont is een heel goed idee! Hou er in ieder geval rekening mee dat parkeren wat tijd kost vanwege de drukte. De wedstrijden beginnen dagelijks om 9 uur.