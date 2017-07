Een vak geleerd en ook nog een baan

DOESBURG - Zes werkeloze jongeren kregen de kans een lasdiploma te halen in samenwerking met de gemeente Doesburg en More uit Duiven. Niet alleen leren lassen, maar ook weer terugkomen in het ritme van werken.

Alle zes deelnemers hebben de opleiding goed afgerond en hebben nu een baan met kans op vast werk. Ze zijn er heel blij mee, want door hun geringe vooropleiding was de kans op werk bijna nihil.

Wethouder Peter Bollen ontving de jongeren op het stadhuis, waar ze in het zonnetje werden gezet. Vanuit Doesburg werden ze met een echte stretch limousine naar Duiven naar het pand van More vervoerd waar ze hun diploma’s kregen uitgereikt. - foto: Hanny ten Dolle