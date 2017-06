Mantelzorgcafé Dieren over zorgen voor jezelf

DIEREN – Het thema van het Mantelzorgcafé van dinsdag 20 juni is Hoe? Wat? Wanneer? Hierbij wordt vooral de aandacht gelegd op het welbevinden van de mantelzorger. Het Mantelzorgcafé wordt gehouden in Intermezzo in Dieren en duurt van 09.30 tot 11.30 uur.

Te gast is dit keer Anneke van der Kamp, psychomotorisch therapeut bij Attent Zorg en Behandeling. Zij vertelt over tijd nemen voor jezelf als mantelzorger. Daarnaast geeft zij tips en adviezen over de mogelijke invulling hiervan en nodigt zij bezoekers uit hun eigen kennis en ervaringen te delen. Goed voor jezelf zorgen en eigen behoeften en mogelijkheden realiseren komen voorbij. Het wordt een interactieve en inspirerende ochtend, waarbij niet alleen wordt gepraat, maar ook doen, ervaren en plezier maken belangrijk zijn.

Het Mantelzorgcafé is voor jong en oud, iedereen die voor een naaste zorgt. Deelname is gratis. Het café duurt van 09.30 tot 11.30 uur en wordt gehouden in Intermezzo, het voormalige Gelders Hof. Neem voor aanmelding, vragen of vervoersproblemen contact op met MVT Rheden en Rozendaal, op werkdagen van 09.30 tot 11.30 uur, tel. 026-3707070. E-mailen kan naar hulpmvt@mvtrheden.nl.