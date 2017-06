Aanvragen voor lintjesregen 2018 moeten voor 1 juli binnen zijn

ROZENDAAL - Aanvragen voor de lintjesregen 2018 moeten worden ingediend vóór 1 juli 2017. Ook in het jaar 2018 zal ter gelegenheid van Koningsdag de traditionele lintjesregen plaatsvinden. De Koninklijke Onderscheidingen, in de volksmond lintjes genoemd, zijn bedoeld om uitdrukking te geven aan de bijzondere waardering die er is voor iemands werkzaamheden. Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Bij de beoordeling van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding ligt de nadruk op het bijzondere karakter van iemands werkzaamheden. Daarnaast moeten deze verdiensten voor de samenleving van betekenis zijn. De normale werkzaamheden die iemand heeft binnen een betaalde functie tellen alleen maar als aanvullend element mee.

Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om Rozendalers door het jaar heen bij gelegenheid van hun afscheid uit een bestuursfunctie of uit het vrijwilligerswerk voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook als binnen de hoofdfunctie sprake is van functieover-stijgende werkzaamheden is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een lintje. Verzoeken voor een lintje bij gelegenheid van een afscheid en dergelijke kan men tot zes maanden voor de betreffende datum zenden aan de burgemeester van Rozendaal. Verzoeken in het kader van Koningsdag 2018 moeten vóór 1 juli 2017 worden ingediend.

Willeke Pieterse, tel. 026 - 03843669