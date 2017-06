Samen en gezond eten

DIEREN - Samen, gezond lunchen is leuk en gezond voor iedereen. Maar vooral bij ouderen en zeker bij dementerende ouderen wil dat er nou net wel eens bij in schieten. Scholengemeenschap Het Rhedens en de gemeente Rheden sloegen daarom de handen ineen en hielden vrijdag De dag van de gezonde voeding.

Naast gezonde voeding is samen eten belangrijk. Je geniet meer van de maaltijd, het is gezellig en ‘zien eten doet eten’. Met de juiste voeding krijg je een beter geheugen, sterkere botten en spieren en word je gezonder oud. Tijdens deze middag werden hierover workshops en lezingen gegeven. Wetenschapsjournalist Jeroen Wapenaar: “Ondervoeding komt veel voor bij dementerende ouderen. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de omgeving leert hoe je goed eten stimuleert”. Samen eten is één van de belangrijkste stimulansen bij deze doelgroep om te eten.

Zeventig ouderen hadden zich aangemeld om vrijdag met wethouder Tjebbe Vugts samen een gezonde maaltijd te nuttigen. Vugts: Wethouder Vugts: “Gezondheid is je grootste rijkdom. We willen tenslotte allemaal gezond en vitaal blijven ook als we ouder worden. Wat niet iedereen weet is dat er op dit vlak veel verandert als je ouder wordt. Goed om eens met elkaar over te praten onder het genot van een lekker én gezond broodje.” - Foto Lotte Bienias.