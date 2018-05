Muzikaal cabaret bij RhederArt Dieren

DIEREN - Met alweer hun derde show, getiteld Vibrato!, doen Maartje en Kine vrijdag 18 mei Dieren aan. Op uitnodiging van Theater RhederArt treden ze dan op in de schouwburgzaal van Theothorne.

Het cabaretduo, dat inmiddels de harten van velen heeft veroverd, is muzikaal, humoristisch en nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid brengt hen op de vraag waarom het er zo heftig aan toe kan gaan in de wereld, maar ook in de liefde. "Wie zin heeft in een avondje lachen, moet zeker komen. En wie van muziek houdt ook", aldus RhederArt. De dames bespelen heel wat instrumenten, waaronder viool, accordeon, ukelele, banjo, piano, mondharmonica, klokkenspel en kazoo.

De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 16 euro, inclusief pauzedrankje, en zijn verkrijgbaar via www.rhederart.nl.