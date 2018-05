Brummen klaar voor vier dagen Pinksterfestival

BRUMMEN - In Brummen staat het Pinksterfestival weer op het punt van beginnen. Cabaretiers, muzikanten, fietstochten, shantykoren, talrijke kraampjes, kunst, dans en theater. De 25e editie van het festival in hartje Brummen heeft het allemaal. Het weekend van vrijdag 18 mei tot en met maandag 21 mei belooft één groot spektakel te gaan worden.

Het festival opent op vrijdag, als de leerlingen van de vier basisscholen uit Brummen tijdens de TheaterEtappe kunnen kijken naar optredens in de theaterwagens. Een dag later start vanaf het Marktplein (bij Blokker) een fietstocht in het prachtige gebied de IJsselstreek. Langs de uiterwaarden van de IJssel fietsen de deelnemers in de 41 kilometer lange rit onder andere langs Zutphen, Doesburg en Dieren. Bij de kortere route van ongeveer 20 kilometer nemen de fietsers het pontje over de IJssel vanuit Brummen naar Bronckhorst en het pontje bij Olburgen-Dieren. In de avond is het tijd voor het TheaterDiner en TheaterLokaal. Bezoekers kunnen aan een lange eettafel aanschuiven en genieten van de culinaire prestatie van Catering Zutphen en Tante Blanche. Daarna volgen optredens van diverse artiesten in een van de vier theaterwagens. Bij TheaterLokaal zijn er maar liefst 24 voorstellingen in vijf uur tijd, gepresenteerd door de vele theatertalenten uit Brummen en omstreken die hún moment van eeuwige roem willen pakken.

Zondag is voor kunstliefhebbers een dag om naar uit te kijken. Onder andere handgemaakte sieraden, keramiek, leren tassen, hoeden, foto’s en schilderijen zijn te koop op de Kunstmarkt. Iets verder in het dorp is de TheaterEtappe dan al in volle gang. Beginnend met de vertolkingen van Vivaldi’s Vier Jaargetijden, waarna een breed scala van artiesten op het Marktplein optreedt en een dj van Mobiel Vinyl voor een swingend slot zorgt. Tussendoor kunnen bezoekers een kijkje nemen bij Café-restaurant Concordia, waar de band Free Fall (soul, funk, motown en disco) optreedt.

Voor de jongste jeugd wordt op tweede Pinksterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur het Koppelplein omgedoopt in het Kinderplein. Naast straatartiesten als de kinderenentertainer Clown Okidoki en Pizza Pronto, is er een springkussen aanwezig en kunnen de kinderen bungee jumpen. Ook een suikerspinkraam, een draaimolen en een pony zijn aanwezig. Daarnaast kunnen de kinderen stoepkrijten bij KoKaKa, een glittertattoo laten zetten of zich lekker laten schminken door By Ilja. Op het gezellige terras, of met slecht weer binnen, maakt Wim Timmer met zijn keyboard en zang om 11.00 uur al zijn opwachting. Net als op Eerste Pinksterdag zorgt een dj voor een feestelijk en knallend slot. Ditmaal vliegt diskjockey Jan Smit in om het publiek te laten swingen. Hoogtepunt van de tweede Pinksterdag is de grote Pinkstermarkt. Er zijn meer dan 150 kraampjes met de meest uiteenlopende koopwaar en heerlijke eetgelegenheden. Het geheel wordt aangevuld met optredens van onder meer het popkoor Young Voices, Juicy ’n Bluesy en Duo DiJon.

Voor de afwisseling is het mogelijk om het marktbezoek te onderbreken met een kijkje in de kerk, waar te luisteren is naar de mooie zeemansliederen van diverse Shantykoren, waaronder De IJsselboei uit Brummen. Zij zetten de Oude Kerk in Brummen op z’n kop met shanty’s en zeeliederen in het Nederlands, Duits en Engels. Er is zelfs een lied bij waar de Franse klanken te horen zijn. Kijk voor het volledig programma van de Pinkstermarkt op www.pinksterfestivalbrummen.nl en op facebook.com/pinksterfestivalbrummen.