Meisjes B1 Spiker kampioen

EERBEEK - De meiden B1 van volleybalvereniging Spiker uit Eerbeek hebben het kampioenschap binnengesleept. "Begin vorig seizoen zaten we in een erg zware poule, waar wij onszelf aardig goed door heen wisten te slaan. We bleven in de eerste klasse en hadden met het hele team besloten om dit seizoen vol voor het kampioenschap te gaan! Wat ons dus ook is gelukt!", laten de meiden trots weten.

Hoewel het in het team altijd lachen, gieren, brullen is - hun eigen woorden - werd er ook hartstikke goed gespeeld. Met maar één verloren wedstrijd deden de meiden het uitstekend. De laatste wedstrijd had eigenlijk al helemaal geen invloed meer op het kampioenschap, maar dat mocht de pret niet drukken.

"Toen we de eerste set wonnen, kregen we prachtige shirts van onze ouders, waar we ontzettend blij mee zijn. De rest van de wedstrijd hebben we vooral heel erg genoten."

De meiden bedanken hun trainer / coach Theo, die ook in deze winst heeft bijgedragen en het avontuur met hen wilde aangaan. Ook sponsor Palm Papiergroothandel BV wordt bedankt.