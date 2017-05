Succes voor Unitas

DOESBURG - In de sporthal in Winterswijk werd de finale voor de 6e divisie geturnd. Zoë Warringa van Unitas uit Doesburg begon al vroeg aan haar finale wedstrijd. Ondanks een versnelde wedstrijd, twee toestellen per ronde, heeft zij foutloos geturnd, wat haar zeer verrassend de zilveren medaille opleverde! In de middag mochten Tess de Vries en Esther Blok hun finale turnen. Beiden hebben ook een goede wedstrijd geturnd. Met een zeer goed resultaat werd Tess 12e in een sterk deelnemersveld. Voor Esther was het spannend tot het laatste toestel, waarop de medailles verdeeld gingen worden. Esther trok aan het langste eind en kreeg de gouden medaille omgehangen!