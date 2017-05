Valkenberg gesloten

RHEDEN - Hotel de Valkenberg in Rheden sluit de deuren. Voor het personeel is door de directie ontslag aangevraagd. In 2013 werd Valkenberg door het Rode Kruis afgestoten. Gehandicapte mensen konden in het markante witte pand vakantie houden, waarbij voldoende zorg en aangepaste voorzieningen aanwezig waren.

Gelukkig ging de dreigende sluiting toen niet door, want een daarvoor opgerichte stichting De Valkenburg nam de exploitatie over. Die kan het nu financieel echter niet meer bolwerken, met als reden dat zorgverzekeraars steeds meer bezuinigen, ook op budgetten voor vakanties van gehandicapten en zieken. Veel mensen kunnen zich daardoor geen verblijf in het zorghotel meer veroorloven.

Wat er met het pand gebeurt is nog onbekend. Het is eigendom van de Gouden Leeuw Groep, die het verhuurde aan de stichting.