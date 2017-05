Hard werken in aanloop van de laatste Keppelrun

HOOG-KEPPEL - Op zondag 11 juni vindt hardloopwedstrijd de Keppelrun weer plaats. Het is de laatste editie, want na tien jaar komt er een eind aan het evenement dat schaatsvereniging de Hessenrijders de afgelopen jaren organiseerde. Reden is dat vijf van zes organisatoren hebben aangegeven na tien jaar te willen stoppen en dat regelgeving en het werven van sponsoren steeds meer tijd en inspanning vergt.

Maar de organisatie belooft dat het een onvergetelijke laatste Keppelrun wordt, met een medaille voor alle deelnemers en een loopshirt voor de liefhebbers.

De Keppelrun is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een begrip onder hardlopend Nederland. ‘We kunnen altijd rekenen op zo’n duizend deelnemers. Best bijzonder voor een dorp met slechts vijfhonderd inwoners’, lacht Henk Veeneman. Samen met Jan Ponstijn is hij parcoursbouwer. "Vanaf het allereerste begin is onze doelstelling geweest om het parcours niet alleen door de dorpen Hoog-Keppel en Laag-Keppel te laten lopen maar de hardlopers ook langs Hummelo en Drempt te leiden. En we wilden een volledig origineel parcours, niet bijvoorbeeld vier keer een rondje van tweeëneenhalve kilometer." De wedstrijdeisen bepalen bovendien dat een parcours op de meter nauwkeurig moet zijn. Een behoorlijke klus, zegt Veeneman. "We zijn twee keer op zondagochtend om zes uur ’s morgens op pad gegaan. Dan is het nog heerlijk rustig op de weg. Met een geijkt meetwiel hadden we al gauw de grote looplijnen in beeld maar een parcours wordt gemeten over de ideale dus snelste looplijn. In een bocht kan het dus zijn dat je als loper tientallen meters meer loopt dan nodig. Om het parcours van de vijf kilometer kloppend te krijgen, moesten we een paadje maken in het bos om een bocht af te snijden. En bij de tien kilometer hadden we juist meer meters nodig en hebben we er twee zijwegen bij aangetrokken", legt Veeneman uit.

De afstanden en de routes van de laatste Keppelrun zijn ongewijzigd gebleven. De prestatieloop van vijf kilometer en tien kilometer is een vlot parcours, grotendeels door het bos, over verharde, halfverharde en onverharde wegen, en is geschikt voor ervaren en onervaren lopers. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen zich inschrijven voor de individuele jeugdloop van één kilometer, een rondje door het dorp. De vier- en vijfjarigen lopen zevenhonderd meter over de finishstraat. In de laatste week voor de wedstrijd lopen Veeneman en collega Ponstijn het parcours nog een keer na op oneffenheden. "We harken een bospad dan hier en daar nog wat bij en soms moeten we nog flink snoeien om een pad goed begaanbaar te maken", blikt Veeneman vooruit.



De organisatie keert voor de laatste Keppelrun, natuurlijk de mooiste, een bonus uit voor degenen die een parcoursrecord lopen op de vijf en de tien kilometer. Op de vijf kilometer staat het record bij de dames sinds 2014 op 18.12 minuten en bij de heren sinds 2012 op 15.38 minuten. De tien kilometer werd in 2015 bij de dames het snelst gelopen, in 39.41 minuten. Bij de heren staat dat record sinds 2012 al op 32.46 minuten.

www.keppelrun.nl

De parcoursbouwers Henk Veeneman (l) en Jan Ponstijn inspecteren een bospad voor de laatste Keppelrun op zondag 11 juni. - Foto: Irma van Hof