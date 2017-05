Afscheid Marijke Zweers na een leven in de mode

VELP - Vanaf midden jaren negentig maakte Marijke Zweers deel uit van het verkoopteam bij Huiskes Mode in Velp. Ontelbare jurken, blouses en rokken gingen er in de loop der jaren door haar handen. Nu kijkt ze uit naar haar laatste werkdag. Zaterdag 20 mei kunnen klanten afscheid van haar nemen.

Die zaterdag zal een speciale worden. Maar ze wil niet in het middelpunt staan, daar voelt ze zich niet prettig bij, vertelt de 65-jarige Rhedense. “Het zal best wennen zijn om na bijna 22 jaar (3 jaar Stokkel, daarna Huiskes Mode) met pensioen te gaan.” In ruim twee decennia kreeg ze met talloze klanten een band, vaak werd speciaal naar haar gevraagd. “Die had ik vooral met ouderen, maar die andere helft, de jongere categorie, heb ik natuurlijk ook met plezier geholpen. Deze winkel biedt een leuke mix voor jong en oud.”



Affiniteit met mode had ze al vanaf haar jeugd. Maar als je moeder wordt, hoor je de eerste jaren niet te werken, vindt ze. “35 jaar geleden, toen mijn jongste van twee zoons twaalf jaar was, ben ik als modeverkoopster gestart in een winkel in Zevenaar. Vanaf die dag heb ik gedaan waar mijn hart ligt. Hoe mooi is het als je kunt doen wat je passie is, dat kan lang niet iedereen zeggen. Ik geloof wel dat ze me waarderen. Toen ik een van mijn cliënten vorige week vertelde dat ik zou stoppen, begon zij spontaan te huilen. En ik brulde zomaar mee, dat was toch echt niet de bedoeling! Ik heb me altijd verantwoordelijk gevoeld voor de zaak. Als iemand niet kon slagen vond ik dat zonde. Het is toch prettig als mensen blij de deur uitgaan.”

Bijzondere en onverwachte voorvallen schieten haar te binnen. Zoals een dame, die zich afvroeg of ze met de nieuwe jas wel zou kunnen fietsen. “Dan probeert u dat toch even?” kreeg de klant te horen, en ze maakte een klein rondje. “Dat kan hier allemaal. Ook bemoeide ik me vaak met de inrichting van de winkel, dat werd me helemaal toevertrouwd.”

Een officieel afscheid werd haar aangeboden, maar ze houdt niet van bombarie. Wel gaat ze uit eten met haar collega’s uit Velp. En op maandag 15 mei kreeg ze een dag met verrassingen in Deventer aangeboden. Daar nam ze afscheid van al haar collega’s van de overige zes filialen Huiskes Mode, die eigendom zijn van Ria en Jeroen Rijks.

“Natuurlijk zal ik mijn collega’s missen, we hadden een heel hecht team. Maar ik kijk toch ook uit naar mijn nieuwe leven, ga van mijn pensioen genieten en de dingen doen die ik graag wil. Samen met mijn man erop uit trekken met de caravan, in de tuin werken. En op stap met mijn vier kleindochters (3, 13, 14 en 17 jaar). Daarvoor was weinig tijd beschikbaar, dat kan ik nu allemaal inhalen.” - foto: Dick Bosveld