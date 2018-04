45 jaar Phila Hanze

DOESBURG - Phila Hanze, ook wel oneerbiedig de postzegelvereniging, bestaat dit jaar maar liefst 45 jaar. Dat moet natuurlijk bescheiden gevierd worden. Op de reguliere bijeenkomst werd er stilgestaan bij dit feit. De vrouw van een van de bestuursleden had heerlijke appelgebakjes gemaakt en dat smaakte iedereen natuurlijk heerlijk.

Om toch iets bijzonders te doen, waren er speciale pennen gedrukt met Phila Hanze 45 jaar. Voorzitter Jan de Ridt deelde de tweede en derde pen uit aan de oudste leden van de club (foto). Natuurlijk vraagt u zich af wie de eerste pen kreeg: dat was een verrassing, want het bleek uw verslaggever te zijn. Zij is dan ook zeer vereerd met dit gebaar.

Op Koningsdag is Phila Hanze weer present in het gemeentehuis in de Raadszaal. Nieuw dit jaar is dat bezoekers van 10.00 tot 12.00 uur hun postzegels en/of munten kunnen laten taxeren. Wie weet heeft of er nog een waardevolle postzegel of munt ergens in een la ligt. De taxateur van Phila Hanze kan het bezoekers deze morgen vertellen.