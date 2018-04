VELP - De Emmapiramide vormde zaterdag 14 april het decor voor een Vertical Kilometer. Tijdens een Vertical Kilometer (Vertical K) moet je 1.000 meter bergop klimmen in een zo kort mogelijk afstand. Daarvoor moest de uitkijkberg op de Veluwe achttien keer achtereen beklommen worden.

Duizend meter lopen klinkt voor de meeste mensen die een beetje sportief zijn niet als een hele grote uitdaging. Anders wordt het als deze kilometer niet vlak is, maar omhoog gaat. Wie weleens in de bergen heeft gewandeld, weet hoe zwaar dit kan zijn. Een wandelaar stijgt gemiddeld driehonderd meter per uur. Dat betekent dus dat je al gauw drie uur aan het wandelen bent om duizend hoogtemeters af te leggen. In de Alpenlanden zijn zogenaamde Vertical K-wedstrijden de laatste jaren enorm populair en geldt zelfs als een aparte discipline van het trailrunnen (off-road hardlopen). Hierbij moeten de deelnemers zo snel mogelijk één verticale kilometer afleggen op een zo kort en dus zo steil mogelijk parcours. Het wereldrecord staat op naam van de Italiaan Philip Götsch met 28 minuten en 53 seconden.

Afgelopen zaterdag had Jeroen Machielsen had een kleine 1,45 uur nodig voor het volbrengen van de 1.000 hoogtemeters op de Emmapiramide in Velp. Linda Valent was met 1 uur en 53 minuten de snelste dame. Anja Molenaar streed meer dan 3 uur dapper door op het zware parcours. Het clubgebouw van Scouting Velpsche Woudloopers & de Olmen diende tijdens de beklimming als 'basiskamp'.

Topper van de Vertical K Series in Nederland is die in Snow Planet in Spaarnwoude op 28 april. Over de sneeuw en bij een temperatuur van -5 graden Celsius moeten de deelnemers de 35 procent steile helling van de indoorskibaan beklimmen.

Foto: Timo de Boer/mudsweattrails