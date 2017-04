Eieren zoeken in kinderboerderij

BRUMMEN - Zo'n honderd kinderen zochten zaterdag in Dierenpark ’t Goor naar eieren. In de struiken, tussen bladeren en stenen, in de speeltuin en zelfs tussen de dieren lagen 400 eieren te wachten om gevonden te worden door kinderen uit Brummen en omgeving.

Om 14.00 uur opende beheerder Zwieb Prins de hekken van het park en gingen de kinderen, verdeeld over drie groepen, op jacht. Terwijl de dieren vrolijk rondhuppelden en twee paashazen lekkers uitdeelden, werden de meeste eieren gevonden. De papieren eieren konden na afloop omgeruild worden voor mooie gekleurde gekookte eieren. Jens (10 jaar), Sil (5 jaar) en Belle (3 jaar) hebben dit jaar de gouden eieren gevonden. Daarvoor moesten ze goed zoeken, want ze lagen goed verstopt. Zij kregen naast de gekleurde, gekookte eieren ook een mandje gevuld met lekkers.

En het staat nu al vast: Ook volgend jaar zal de EvenementenCommissie Brummen (ECB) weer op de zaterdag voor Pasen dit leuke evenement organiseren.