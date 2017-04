Het Rhedense buitenbad gaat weer open

RHEDEN – Wekenlang is er door beheerders en vele vrijwilligers keihard gewerkt om het Rhedense buitenbad De Hangmat klaar te maken voor het zwemseizoen. Leerlingen van Het Groenhorst uit Velp hielpen snel en vaardig met het onderhoud van het groen langs de bassins (foto). "Dat scheelde echt veel tijd, een stel van die knapen die ook weten wat ze doen en flink aanpakken", aldus Dick Jurriëns

Op 20, 21 en 22 april is de voorverkoop van de abonnementen voor het openluchtzwembad. Wie het abonnement in de voorverkoop aanschaft, bespaart meer dan 10% op de prijs van het normale tarief.

Het nieuwe zwemseizoen bij Openluchtzwembad De Hangmat in Rheden begint op zaterdag 6 mei en t/m 24 september kan dan weer heerlijk gezwommen worden in het verwarmde water aan de IJsselsingel. Dit jaar blijft het openluchtzwembad een maand langer open. Voor € 10,00 extra verleng je het abonnement en kun je t/m 24 september zwemmen.

Bestelde abonnementen of het kopen van abonnementen voor zwempashouders, kan bij

de kassa van het openluchtzwembad: IJsselsingel 7, Rheden op donderdag 20 april van 17.30 tot 20.30 uur; vrijdag 21 april van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 22 april van 09.00 tot 12.00 uur. Vergeet het blauwe zwempasje niet. Nog geen zwemkaart? Ga naar sportbedrijfrheden.nl en download het inschrijfformulier (aanschaf zwempasje is € 3,60). Bestelformulieren kunnen tot 23 april door de brievenbus worden gegooid bij sportcentrum De Hangmat in Rheden of bij de kassa van zwembad De Dumpel in Velp.

www.sportbedrijfrheden.nl/openingstijden-zwembad-rheden