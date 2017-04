Vier dagen Oranjekermis in Centrum van Velp

VELP - Meteen na Pasen is het weer zover, de Kermis komt naar Velp. Van donderdag 20 t/m zondag 23 april kan iedereen weer genieten van de gezellige, kleine Kermis in het centrum op parkeerterrein De Vlashof achter Albert Heijn. Alle dagen open van 13.00 tot 23.00 uur.

Voor het vijftiende achtereenvolgende jaar heeft Velp voor Oranje alle gehandicapte bewoners en bezoekers aan dagverblijven, uitgenodigd om naar de Kermis te komen. Ook zelfstandig wonende Velpenaren met een beperking zijn natuurlijk van harte welkom. Vrijdagmiddag om 13.30 uur en 14.30 uur worden deze speciale gasten begroet door wethouder Ronald Haverkamp. En daarna begeleidt hij hen, net als voorgaande jaren de burgemeester deed, in de diverse kermisattracties. Ook vrijwilligers van wijkvereniging Daalhuizen-Oost, studenten van Hogeschool Larenstein en bestuursleden van Velp voor Oranje helpen daarbij. De attracties draaien langzamer en de muziek staat zachter. Na afloop zijn er oliebollen, frisdrank en een presentje voor alle deelnemers.

Donderdag 20 april start de kermis om 13.00 uur. Traditiegetrouw komen de spannende, draaiende ‘bank’ en de trampoline weer naar Velp. Nieuw is een drie verdiepingen hoog Funhouse en verder komen de Polyp en een ballenfontein. Voor de kleintjes is er een leuke draaimolen met paardjes (er komen ook echte pony’s), en ze kunnen ballen gooien en touwtjes trekken. Iedereen kan een gokje wagen bij de Lucky Cranes en zijn kracht beproeven bij de Kop van Jut.

De grootste attractie is dit jaar de 55 meter hoge Booster. Alleen al door zijn hoogte een blikvanger. Maar als hij eenmaal draait is het gevoel zowel bij inzittenden als bij de kijkers: ‘spectaculair, adembenemend, sensationeel!’ Voor anderen zijn de oliebollen uit de nostalgische gebakkraam de grootste attractie. Ook dit jaar kwamen de oliebollen van Nico Sterrenberg als een van de tien lekkerste uit de AD-oliebollentest.