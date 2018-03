EERBEEK - De Kruiskerk in Eerbeek mocht deze week het schildje Groene Kerk op de buitenmuur schroeven. Aad van der Ruijt, van de programmacommissie Groene Kerk overhandigde het schildje aan Annette Cillekens, voorzitter van de kerkenraad.

Het 'groene' schildje is toegekend door Kerk-in-Actie van de PKN, omdat de Kruiskerk al vergevorderd is met duurzaamheid op vijf thema's. De Kruiskerk heeft al veel concreet gerealiseerd. Zo is er de jaarlijkse kerkenmarkt voor hergebruik van spullen, een maandelijks reparatiecafé, gebruik van Fair Trade-producten, groen beleggen van de kerkgelden, 41 zonnepanelen op het dak van de kerk, die al eerder goed geïsoleerd was en voorzien van LED-verlichting. Daardoor is de kerk voor wat betreft het stroomgebruik nu energieneutraal.

Er wordt daarnaast binnen de Kruiskerk hard gewerkt aan bewustwording, zoals een maand geleden met de drukbezochte lezing van de bekende klimatoloog en RTL-weerman Reinier van den Berg. De kerk is ook betrokken bij de Stichting Kinder Kleding Beurs, de Wereldwinkel en de Voedselbank.

De feestelijke erkenning met de uitreiking van het schildje Groene Kerk vond plaats tijdens de feestelijke dienst over de Dag van de Schepping, geleid door ds. Marti Koster, ook bekend als Biddag voor Gewas en Arbeid. In Nederland hebben inmiddels al meer dan honderdvijftig kerken, synagogen en moskeeën het predicaat Groene Kerk. Aad van der Ruijt drukt zijn mensen op het hart, dat zij dit niet voor zichzelf doen, maar voor alle generaties na hen.